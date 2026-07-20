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Piazza Affari: calo per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per il settore automotive dell'Italia
Perde terreno il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 275.568,78 punti, ritracciando dello 0,96%.
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