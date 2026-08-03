Milano 12:31
52.630 +0,88%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:31
10.867 -0,01%
Francoforte 12:31
26.014 +1,50%

Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia in rally
Avanza con forza il comparto italiano auto e ricambi, che continua gli scambi a 289.857,5 punti.
Condividi
```