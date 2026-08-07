Yen, Usa vendono Euro senza avvisare la Bce: Francoforte colta di sorpresa

L'indiscrezione del FT: Lagarde informata solo dopo l'intervento congiunto con il Giappone.

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea è stata colta di sorpresa dalla decisione degli Stati Uniti di vendere Euro per sostenere lo Yen, informata dell'operazione da Washington solo dopo che questa era già stata eseguita. Lo riporta il Financial Times, citando fonti anonime secondo cui il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, avrebbe riferito dell'accaduto alla presidente della Bce, Christine Lagarde, solo sabato scorso (1 agosto, ndr), mentre l'intervento era stato condotto venerdì 31 luglio insieme al Giappone.



Il Giappone ha confermato lunedì l'operazione, insieme al Dipartimento del Tesoro Usa, di acquisto di Yen. Anziché comprare Yen vendendo dollari, il Tesoro americano ha invece acquistato Yen vendendo Euro, come ha riportato Reuters. Secondo gli analisti di HSBC si è trattato di una mossa "altamente inusuale, forse senza precedenti". Secondo gli analisti, la scelta rifletterebbe la volontà di Washington di rafforzare lo Yen senza però alimentare l'idea di un Dollaro debole, che complicherebbe gli sforzi della Fed per contenere un'inflazione già sopra target.



Lo Yen, scambiato attorno a 157 sul dollaro, si è così ripreso dai minimi di 40 anni vicini a 164, rafforzandosi di quasi il 4% la scorsa settimana, il maggiore balzo settimanale in due anni. L'Euro, dal canto suo, è sceso da un massimo di 187,4 Yen di giovedì a toccare brevemente quota 180 lunedì, un movimento di oltre il 4%. Secondo Reuters che ha elaborato i dati delle banche centrali, il Giappone potrebbe aver speso fino a 36,58 miliardi di dollari nell'intervento congiunto di venerdì.



Fonti dell'istituzione di Francoforte hanno manifestato al quotidiano un chiaro disappunto: "Non è mai accaduto prima" in molti decenni di cooperazione tra banche centrali e ministeri del Tesoro, aggiungendo che si tratta di un episodio "triste e molto eclatante". Alcuni alti funzionari della Bce avrebbero definito la scelta statunitense "una violazione senza precedenti delle consolidate convenzioni di cooperazione tra le autorità monetarie occidentali".

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