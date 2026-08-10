Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Giornata fiacca per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.
Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20.243,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 20.045,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20.441,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)