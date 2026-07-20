Milano 15:41
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Dow Jones 15:41
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Londra 15:41
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Giornata fiacca per indice spagnolo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,45%.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19.310 con primo supporto visto a 19.170,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 19.123,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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