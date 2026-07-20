Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Giornata fiacca per indice spagnolo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,45%.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19.310 con primo supporto visto a 19.170,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 19.123,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)