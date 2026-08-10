Ex Ilva: Federacciai valuta una manifestazione di interesse

(Teleborsa) - Il Consiglio di Presidenza di Federacciai ha ascoltato oggi la relazione del Presidente Antonio Gozzi sulla vicenda dell’ex Ilva di Taranto e sull’eventuale coinvolgimento delle imprese siderurgiche italiane nel progetto finalizzato alla ripresa e al rilancio degli impianti non interessati dal blocco dell’area a caldo, disposto a seguito dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano.



Al termine della riunione, il Consiglio di Presidenza ha dato mandato al Presidente Gozzi di trasmettere agli enti competenti, in nome e per conto di un gruppo di aziende che hanno già manifestato il proprio interesse a partecipare all’iniziativa, una manifestazione di interesse subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti, ritenute necessarie per rendere possibile l’intervento industriale.



L’iniziativa resta inoltre aperta alle imprese che dovessero manifestare il proprio interesse ad aggregarsi al progetto nei prossimi giorni.



Il Consiglio di Presidenza ha infine incaricato il Presidente Gozzi di avviare un confronto con il Governo per verificare l’esistenza delle condizioni necessarie a consentire l’intervento del settore siderurgico italiano.

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