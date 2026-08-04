TISG, SRI Global e Finvacchi presentano manifestazione di interesse per l'acquisizione

(Teleborsa) - SRI Global Limited, holding controllata da Giulio Gallazzi al 52% e partecipata da Finvacchi al 48%, ha trasmesso oggi al Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group (TISG) e ai Commissari Giudiziali una manifestazione di interesse non vincolante per l'acquisizione del complesso aziendale della società. L'iniziativa vede il diretto coinvolgimento di Giulio Gallazzi, Presidente e Amministratore Delegato di SRI Global, e di Bernardo Vacchi, attraverso la propria holding Finvacchi, assistiti in questa prima fase da Angelo Bonissoni di CBA e da MAIM GROUP.



SRI Global e Finvacchi possono contare complessivamente su asset under management per circa 500 milioni di euro, oltre a una significativa esperienza in acquisizioni di partecipazioni industriali e finanziarie e in operazioni di ristrutturazione e rilancio aziendale. Il progetto per TISG punta a preservare l'unitarietà del gruppo, mantenendo in Italia il centro decisionale e le principali funzioni strategiche, assicurando continuità produttiva negli attuali siti e attenzione alla salvaguardia dell'occupazione, della filiera e dell'indotto, con l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'azienda anche attraverso possibili partnership con operatori industriali italiani.



La manifestazione di interesse ha carattere preliminare e non vincolante, ed è subordinata al completamento della due diligence e alla successiva definizione degli accordi definitivi.

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