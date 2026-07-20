Federacciai, Acciaio: a giugno produzione +6,1%; nel primo semestre crescita del 3,5%

(Teleborsa) - Nel mese di giugno la produzione nazionale di acciaio ha raggiunto 1,9 milioni di tonnellate, segnando un incremento del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2025. L'andamento del secondo trimestre evidenzia un'accelerazione della crescita tendenziale (+5,4%) rispetto al primo trimestre (+1,5%), portando i volumi complessivi del primo semestre a 11,5 milioni di tonnellate, in aumento del 3,5% su base annua. E’ quanto emerge dalla nota diffusa da Federacciai.



Federacciai sottolinea inoltre che, per la prima volta da gennaio, il miglioramento dell'attività produttiva ha interessato anche il comparto dei prodotti piani a caldo, cresciuti del 7,7% rispetto a giugno 2025, per un totale di 780 mila tonnellate. Prosegue anche l'espansione dei prodotti lunghi, che nel mese hanno registrato un incremento del 5,4%, raggiungendo 1,1 milioni di tonnellate.



Nel bilancio del primo semestre, tuttavia, i prodotti piani restano ancora in territorio negativo, con 4,6 milioni di tonnellate e una flessione del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. I prodotti lunghi, invece, consolidano la crescita, attestandosi a 6,9 milioni di tonnellate, pari a un aumento del 7,8% su base annua.

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