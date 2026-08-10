Intel annuncia offerta di azioni da 15 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Intel , colosso statunitense attivo nella progettazione e produzione di semiconduttori, ha annunciato un'offerta pubblica di azioni ordinarie per un valore di 15 miliardi di dollari.



Intel intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali, che possono includere, a titolo esemplificativo, spese in conto capitale e capitale circolante. L'offerta ha lo scopo di consentire a Intel di perseguire ulteriormente le opportunità di crescita future, mantenendo al contempo un bilancio solido e il suo impegno a mantenere un rating investment-grade.



Spiegando perché ora, Intel afferma che "i clienti continuano a segnalare una domanda forte e sostenibile, trainata da investimenti senza precedenti nel calcolo per l'intelligenza artificiale. I progressi in aree emergenti, tra cui l'AI fisica, i semiconduttori dedicati, il packaging avanzato e i wafer esterni, rappresentano significative opportunità di crescita per Intel".



Intel prevede di concedere ai sottoscrittori dell'offerta un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori azioni ordinarie per un valore complessivo massimo di 2,25 miliardi di dollari. JPMorgan , Goldman Sachs , Morgan Stanley e Citigroup agiscono in qualità di joint book-running managers per l'offerta.

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