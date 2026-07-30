A New York corre Intel

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il principale produttore di chip , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,46%.



La tendenza ad una settimana di Intel è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del colosso dei semiconduttori evidenzia un declino dei corsi verso area 87,33 USD con prima area di resistenza vista a 95,46. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 82,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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