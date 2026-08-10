New York: acquisti a mani basse su Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che tratta in rialzo del 4,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Palo Alto Networks mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,07%, rispetto a +5,18% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 388,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 369,1. L'equilibrata forza rialzista di Palo Alto Networks è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 407,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```