New York: andamento rialzista per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Palo Alto Networks rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Palo Alto Networks classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 372,1 USD e primo supporto individuato a 348,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 395,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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