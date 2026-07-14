New York: accelera Palo Alto Networks
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Palo Alto Networks, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Palo Alto Networks. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 360,5 USD. Primo supporto visto a 337,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 322.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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