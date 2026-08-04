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New York: acquisti a mani basse su Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Palantir Technologies
Effervescente la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che scambia con una performance decisamente positiva del 21,18%.
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