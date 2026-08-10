New York: andamento sostenuto per Microsoft
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso informatico americano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della società informatica di Redmond è in rafforzamento con area di resistenza vista a 515 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 503,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 526,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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