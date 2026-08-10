New York: giornata depressa per Apple
(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa di Cupertino, in flessione del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Apple, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo del colosso di Cupertino ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 307,7 USD. Supporto a 304,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 310,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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