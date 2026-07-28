Apple tocca i 5 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato

La seconda nella storia

(Teleborsa) - Martedì il titolo Apple è salito ino all'1,8%, raggiungendo i 342,89 dollari e portando per la prima volta la capitalizzazione di mercato dell'azienda oltre i 5 trilioni di dollari. Le azioni hanno poi ripiegato sotto di tale soglia, ma se riusciranno a chiudere sopra i 340,43 dollari, supereranno la soglia.



Il produttore di iPhone diventa così la seconda azienda nella storia a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 5 trilioni di dollari.



Lo scorso 14 maggio, Nvidia aveva chiuso a un record di 5,7 trilioni di dollari, ma da allora ha perso circa 1 trilione di dollari di capitalizzazione. Apple è ora la società con la maggiore capitalizzazione nell'indice S&P 500.

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