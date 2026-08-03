Apple, azione legale contro tentativo UK di accedere ai dati crittografati degli utenti

(Teleborsa) - Apple ha lanciato una nuova azione legale contro un tentativo del governo britannico di creare una cosiddetta "backdoor" per accedere ai dati crittografati dei clienti, come riportato lunedì dal Financial Times.



Il quotidiano afferma che Apple il mese scorso ha presentato un ricorso legale all'Investigatory Powers Tribunal, l'organo giudiziario indipendente britannico, contro la richiesta del Ministero dell'Interno di consentire ad Apple l'accesso ai backup crittografati nel cloud dei dati degli utenti britannici.



Un portavoce del governo britannico ha affermato che il "Regno Unito sostiene una crittografia forte e solide protezioni della privacy, ma è anche fondamentale che le forze dell'ordine possano accedere alle comunicazioni quando necessario e proporzionato per proteggere il pubblico dal terrorismo, dai crimini gravi e dagli abusi sessuali sui minori".



Apple ha confermato la notifica ma ha rifiutato di commentare ulteriormente.

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