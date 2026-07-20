New York: giornata depressa per Apple

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa di Cupertino , che mostra un decremento del 2,32%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Apple più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 331,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 322,4. L'equilibrata forza rialzista del colosso di Cupertino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 341.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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