New York: i venditori si accaniscono su Lennox International

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni di climatizzazione , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lennox International , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche complessive di Lennox International evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 416,1 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 434,6. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 409,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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