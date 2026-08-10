New York: i venditori si accaniscono su Lennox International
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di soluzioni di climatizzazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lennox International, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche complessive di Lennox International evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 416,1 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 434,6. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 409,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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