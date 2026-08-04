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New York: i venditori si accaniscono su Alexandria Real Estate Equities

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Alexandria Real Estate Equities
Scende sul mercato la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali, che soffre con un calo del 6,46%.
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