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Lennox International in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Lennox International in discesa a New York
Si muove in perdita il fornitore di soluzioni di climatizzazione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 16,98% sui valori precedenti.
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