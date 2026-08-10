New York: preme sull'acceleratore Valero Energy

(Teleborsa) - Brilla il produttore di etanolo , che passa di mano con un aumento del 5,30%.



L'andamento di Valero Energy nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Valero Energy confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 317,9 USD con primo supporto visto a 306,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 299,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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