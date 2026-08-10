Pesante sul mercato di New York Coherent
(Teleborsa) - Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coherent più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Coherent è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 376,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 332,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 420,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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