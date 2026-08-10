Pesante sul mercato di New York Coherent

(Teleborsa) - Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,80%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coherent più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Coherent è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 376,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 332,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 420,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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