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In evidenza Coherent sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Coherent sul listino di New York
Prepotente rialzo per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 5,64% sui valori precedenti.
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