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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 53.970. Primo supporto a 53.625. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 53.460.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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