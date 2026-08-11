Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
10.844 -0,17%
Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Borsa: Shanghai avanza dello 0,63% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 3.964,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai avanza dello 0,63% alle 05:48
Shanghai riporta un modesto guadagno dello 0,63%, con 3.964,89 punti alle 05:48.
Condividi
```