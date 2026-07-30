Milano 29-lug
51.443 0,00%
Nasdaq 29-lug
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Dow Jones 29-lug
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Londra 29-lug
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Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dello 0,73% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove a 3.785,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dello 0,73% alle 05:48
Shanghai, in perdita dello 0,73% alle 05:48, tratta in ribasso a 3.785,46 punti.
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