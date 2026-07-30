Milano
29-lug
51.443
0,00%
Nasdaq
29-lug
27.192
-2,06%
Dow Jones
29-lug
51.594
-2,19%
Londra
29-lug
10.908
0,00%
Francoforte
29-lug
25.460
0,00%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 08.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dello 0,73% alle 05:48
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dello 0,73% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai si muove a 3.785,46 punti
In breve
,
Finanza
30 luglio 2026 - 05.48
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Shanghai, in perdita dello 0,73% alle 05:48, tratta in ribasso a 3.785,46 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,35% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,48% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,48% alle 05:48
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,37%
Altre notizie
Borsa: Shanghai avanza dello 0,38% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,34% alle 05:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,25% alle 05:48
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,73%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,49%
Borsa: Punta al rialzo Shanghai, in aumento dello 0,99% alle 05:48
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto