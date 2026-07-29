Milano 10:24
51.622 -0,15%
Nasdaq 28-lug
27.763 0,00%
Dow Jones 28-lug
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Londra 10:24
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Francoforte 10:24
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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,40%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.828,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,40%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,40% e chiude a 3.828,47 punti.
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