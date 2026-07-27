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Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,34% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai continua le contrattazioni a 3.827,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,34% alle 05:48
Shanghai, in progresso dello 0,34% alle 05:48, tratta a 3.827,25 punti.
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