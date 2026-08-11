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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Telecommunications
Performance positiva per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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