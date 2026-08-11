Intel aumenta il valore offerta di azioni a 20 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Intel
ha aumentato a 20 miliardi di dollari
al size dell'offerta pubblica di azioni ordinarie, 5 miliardi in più
rispetto all'obiettivo prefissato al momento dell'annuncio
dell'operazione lunedì mattina.
Il produttore di chip ha fissato il prezzo dell'offerta di 210.526.315 azioni ordinarie a 95 dollari per azione
, concedendo ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 31.578.947 azioni ordinarie al prezzo di offerta, al netto degli sconti di sottoscrizione.
Tale prezzo rappresenta uno sconto del 6,5%
rispetto al prezzo di chiusura di venerdì, secondo i calcoli di Bloomberg.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 12 agosto 2026
, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura.
Il ricavato netto
dell'offerta sarà di circa 19,7 miliardi
(ipotizzando che i sottoscrittori non esercitino l'opzione di acquisto di ulteriori azioni), al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese stimate relative all'offerta. L'azienda - si legge in una nota odierna - intende utilizzare il ricavato netto dell'offerta per scopi aziendali generali, che possono includere, ad esempio, investimenti in conto capitale e capitale circolante.
Intanto, nel pre-market di martedì le azioni di Intel stanno perdendo
circa l'1%, dopo aver chiuso lunedì a 97,52 dollari.