Manovra, Salvini: come Lega chiederemo contributo a prime dieci banche italiane

(Teleborsa) - "Se noi chiediamo, e come Lega lo chiederemo, un contributo triennale alle prime dieci banche italiane, su un utile di 30 miliardi, ti accontenti di un 5% l'anno". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda su quanto possa essere il contributo delle banche per la prossima manovra.



"Sono convinto che l'intera maggioranza ci accompagnerà" nella proposta, ha aggiunto, sottolineando che "mi auguro che l'anno prossimo le banche facciano 40 o 50 miliardi di utili".



Sul Ponte sullo Stretto - "Il Consiglio superiore dei lavori pubblici che è un organo indipendente, composto da quasi 100 professori universitari, ingegneri, architetti geologi ha dato il via libera alla progettazione con delle prescrizioni da seguire in fase esecutiva. Adesso ci saranno passaggi al Cipes e poi il parere finale della Corte dei Conti su cui non mi permetto di intervenire che dovrà valutare se possono aprire i cantieri entro la fine di quest'anno, cosa che mi auguro perché c'è tanta voglia e fame di lavoro", ha detto Salvini, rispondendo a una domanda sul Ponte sullo Stretto, a margine del sopralluogo del cantiere per la nuova stazione ferroviaria al quartiere romano del Pigneto.

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