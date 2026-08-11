Eventi e scadenze dell'11 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 11/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roma - Sopralluogo tecnico del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini presso il cantiere RFI del nodo ferroviario "Pigneto"

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

E.ON - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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