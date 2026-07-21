Prestiti, Bankitalia: banche prevedono aumento richiesta

in terzo trimestre

(Teleborsa) - Le banche italiane si attendono, nel terzo trimestre, "un ulteriore lieve aumento della richiesta di finanziamenti da parte delle imprese" dopo la crescita del secondo trimestre "e una domanda invariata da parte delle famiglie", stabile anche nei tre mesi precedenti. E' quanto emerge dall'indagine effettuata dalla Banca d'Italia presso gli istituti di credito nell'ambito di quella condotta dalla BCE a livello Eurozona.



Dal questionario si ricava come secondo le banche i recenti sviluppi geopolitici e sui mercati energetici hanno continuato a riflettersi in un atteggiamento più cauto nella valutazione del rischio di credito.





Nel primo semestre di quest'anno i criteri di offerta sono stati lievemente irrigiditi solo per le imprese manifatturiere ad alta intensità energetica; tali imprese e quelle operanti nei servizi hanno anche aumentato in modo più marcato la propria domanda di credito. Nel semestre in corso si attendono criteri di offerta pressoché invariati e un ulteriore rafforzamento della domanda in particolare nel comparto manifatturiero.

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