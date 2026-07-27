Carburanti, in arrivo intervento ponte: oggi il decreto in CdM

Successivamente il governo dovrebbe fare ricorso all'accisa mobile. Fra le ipotesi di intervento c'è l'aumento delle sigarette, Salvini contrario

(Teleborsa) - C'è attesa per il Consiglio dei ministri, che a quanto si apprende, si riunirà tra pochi minuti, intorno alle 17.30, per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni.



In particolare, il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito Iva di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Oltre all'intervento sui carburanti, il decreto legge atteso prevede misure sull'amministrazione straordinaria dell'Ilva.



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani sarebbero già a Palazzo Chigi. Meloni è giunta nella sede del governo attorno alle 14.30, reduce dalla visita al cantiere Tav in Val di Susa. Poco dopo, Salvini e Tajani.



E, tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti, ci sarebbe anche l'aumento delle sigarette. Lo si apprende da fonti del centrodestra. Sul tema tuttavia, secondo quanto viene riferito, sarebbe in corso un dibattito nel governo e la decisione definitiva dovrebbe essere presa proprio nel corso del CdM.



Intanto, sull'argomento si è detto subito contrario il vicepremier e leader della lega Matteo salvini: "Non mi risulta" che il governo farà ricorso alle accise sui tabacchi per finanziare il decreto contro il caro carburanti "e comunque sono contrario", ha dichiarato all'Ansa.

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