New York: accelera Blackstone

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,38%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Blackstone più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Blackstone è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 150,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 143,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 156,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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