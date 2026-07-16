Angelini Pharma completa acquisto di Catalyst Pharmaceuticals con supporto di Blackstone e CDP

(Teleborsa) - Angelini Pharma, colosso italiano della farmaceutica internazionale, parte di Angelini Industries, ha completato l'acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals , quotata sul Nasdaq. L'operazione, dal valore complessivo di 4,1 miliardi di dollari (3,5 miliardi di euro), prevede la partecipazione di fondi gestiti da Blackstone , che investirà 1 miliardo di euro in azioni privilegiate, subordinatamente alle consuete autorizzazioni regolamentari.



CDP Equity ha deliberato di investire 1 miliardo di euro attraverso un aumento di capitale per acquisire una partecipazione del 23,5% nel capitale ordinario di Angelini Pharma. L'investimento sostiene il percorso di trasformazione di Angelini Pharma in un operatore globale nel Brain Health e nelle malattie rare, accelera l'espansione nel mercato statunitense attraverso l'acquisizione di Catalyst e promuove un importante incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, rafforzando così l'intera filiera farmaceutica nazionale e favorendo una crescita occupazionale di qualità anche in Italia.



L'operazione è finanziata con il supporto di BNP Paribas , in qualità di coordinatore globale unico e sottoscrittore del pacchetto di finanziamento complessivo, comprensivo dei bridge to equity, per Angelini Pharma. Morgan Stanley ha agito in qualità di unico consulente finanziario di Angelini Pharma in relazione alla partecipazione di Blackstone e CDP Equity.



"Con il completamento di questa operazione, Angelini Pharma compie un passo decisivo per diventare un player globale, sempre più guidato dalla scienza e orientato da una visione centrata sul paziente, con una crescente focalizzazione sulla salute del cervello e sulle malattie rare - ha detto Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Pharma - L'espansione nel mercato statunitense, insieme al portafoglio e alle competenze di Catalyst in quest'ambito, ci consente di acquisire la scala necessaria per costruire una piattaforma terapeutica di nuova generazione, continuando al contempo a rafforzare il nostro core business in Europa, dove la nostra presenza industriale in Italia rimane un asset strategico".



"L'operazione rappresenta un esempio concreto del ruolo che CDP Equity intende svolgere a favore del sistema Paese - ha dichiarato Fabio Barchiesi, amministratore delegato di CDP Equity - Il nostro investimento guarda a un comparto che rappresenta un'eccellenza italiana con un elevato potenziale di sviluppo e sostiene un campione nazionale nel suo processo di crescita da operatore prevalentemente italiano ed europeo a player di rilevanza globale. L'operazione è coerente con il nostro impegno a supportare la spinta innovativa e la crescita internazionale delle eccellenze industriali italiane".



"Siamo lieti di supportare una delle aziende leader in Italia in questa operazione di acquisizione trasformativa, valorizzando la piattaforma globale di Blackstone e la profonda competenza nel settore delle life sciences", ha aggiunto Andrea Valeri, Chairman di Blackstone Italy.

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