Blackstone, utili in crescita e oltre le attese nel secondo trimestre spinti da cessioni e investimenti in AI

Blackstone

(Teleborsa) -ha registrato nel secondo trimestre, grazie ai profitti derivanti dalle cessioni e dagli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale, superando ladegli analisti che avevano stimato un dato diGli investimenti nell'intelligenza artificiale continuano a trainare le performance di Blackstone, con nove dei primi dieci investimenti in crescita legati a data center, energia, elettricità e modelli linguistici di grandi dimensioni, ha dichiarato il"I nostridimostrano la validità della nostra decisione strategica, presa tempestivamente, di puntare sull'intelligenza artificiale, sulle sue infrastrutture e sulla carenza di potenza di calcolo", ha affermato Gray. "Ed è evidente che questa decisione sta facendo una grande differenza per i nostri investitori."Nel frattempo, ilsta oscillandonelle contrattazioni prima dell'apertura dei listini americani.