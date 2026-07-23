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Blackstone, utili in crescita e oltre le attese nel secondo trimestre spinti da cessioni e investimenti in AI

Banche, Finanza
Blackstone, utili in crescita e oltre le attese nel secondo trimestre spinti da cessioni e investimenti in AI
(Teleborsa) - Blackstone ha registrato nel secondo trimestre utili saliti del 26% a 1,97 miliardi di dollari, grazie ai profitti derivanti dalle cessioni e dagli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale, superando la previsione degli analisti che avevano stimato un dato di 1,66 miliardi di dollari.

Gli investimenti nell'intelligenza artificiale continuano a trainare le performance di Blackstone, con nove dei primi dieci investimenti in crescita legati a data center, energia, elettricità e modelli linguistici di grandi dimensioni, ha dichiarato il presidente di Blackstone, Jon Gray, in un'intervista.

"I nostri risultati eccezionali dimostrano la validità della nostra decisione strategica, presa tempestivamente, di puntare sull'intelligenza artificiale, sulle sue infrastrutture e sulla carenza di potenza di calcolo", ha affermato Gray. "Ed è evidente che questa decisione sta facendo una grande differenza per i nostri investitori."

Nel frattempo, il titolo Blackstone sta oscillando intorno alla parità nelle contrattazioni prima dell'apertura dei listini americani.

(Foto: Foto di Jakub Zerdzicki su
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