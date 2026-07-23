Blackstone, utili in crescita e oltre le attese nel secondo trimestre spinti da cessioni e investimenti in AI

(Teleborsa) - Blackstone
ha registrato nel secondo trimestre utili saliti del 26% a 1,97 miliardi di dollari
, grazie ai profitti derivanti dalle cessioni e dagli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale, superando la previsione
degli analisti che avevano stimato un dato di 1,66 miliardi di dollari
.
Gli investimenti nell'intelligenza artificiale continuano a trainare le performance di Blackstone, con nove dei primi dieci investimenti in crescita legati a data center, energia, elettricità e modelli linguistici di grandi dimensioni, ha dichiarato il presidente di Blackstone, Jon Gray, in un'intervista
.
"I nostri risultati eccezionali
dimostrano la validità della nostra decisione strategica, presa tempestivamente, di puntare sull'intelligenza artificiale, sulle sue infrastrutture e sulla carenza di potenza di calcolo", ha affermato Gray. "Ed è evidente che questa decisione sta facendo una grande differenza per i nostri investitori."
Nel frattempo, il titolo Blackstone
sta oscillando intorno alla parità
nelle contrattazioni prima dell'apertura dei listini americani.(Foto: Foto di Jakub Zerdzicki su