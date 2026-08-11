New York: brillante l'andamento di Constellation Energy
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore statunitense di energia pulita, che lievita del 2,70%.
L'andamento di Constellation Energy nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Constellation Energy sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 281,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 272,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 290.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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