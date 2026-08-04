New York: scambi negativi per Constellation Energy
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita, in flessione del 2,63% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Constellation Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Constellation Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 274,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 260,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 288,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```