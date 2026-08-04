New York: scambi negativi per Constellation Energy

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita , in flessione del 2,63% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Constellation Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Constellation Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 274,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 260,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 288,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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