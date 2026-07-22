New York: risultato positivo per Constellation Energy
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore statunitense di energia pulita, con una variazione percentuale del 2,55%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Constellation Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Constellation Energy sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 271,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 264,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 279.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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