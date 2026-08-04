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New York: movimento negativo per Constellation Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Constellation Energy
Pressione sul fornitore statunitense di energia pulita, che tratta con una perdita del 2,63%.
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