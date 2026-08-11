New York: giornata depressa per Adobe Systems

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di Photoshop e Acrobat , che presenta una flessione del 3,07% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adobe Systems evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Adobe rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Adobe Systems mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 269,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 261,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 277,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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