Crolla a New York Adobe Systems
(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di Photoshop e Acrobat, che mostra un -4,11%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Adobe Systems rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Adobe. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Adobe Systems evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 258,9 USD. Primo supporto a 250,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 247,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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