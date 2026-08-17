Crolla a New York Adobe Systems

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di Photoshop e Acrobat , che mostra un -4,11%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Adobe Systems rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Adobe . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Adobe Systems evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 258,9 USD. Primo supporto a 250,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 247,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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