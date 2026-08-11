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New York: giornata depressa per Amazon

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Amazon
(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'e-commerce, che sta segnando un calo del 2,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Amazon rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo del gigante delle vendite sul web classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 276,8 USD e primo supporto individuato a 270,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 283,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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