New York: rosso per Amazon

(Teleborsa) - Retrocede il colosso dell'e-commerce , con un ribasso del 2,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amazon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante delle vendite sul web rispetto all'indice.





Tecnicamente, Amazon è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 263,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 259. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 268,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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