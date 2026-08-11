New York: giornata depressa per Ventas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fondo di investimento immobiliare specializzato nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie e alloggi per anziani , che presenta una flessione del 3,56% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Ventas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Ventas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 87,36 USD. Prima resistenza a 90,44. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 86,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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