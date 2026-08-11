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New York: scambi negativi per Ventas

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Ventas
Composto ribasso per il fondo di investimento immobiliare specializzato nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie e alloggi per anziani, in flessione del 3,56% sui valori precedenti.
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