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New York: giornata depressa per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per IBM
Seduta in ribasso per la "Big Blue", che mostra un decremento del 2,26%.
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